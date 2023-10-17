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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Son Güncelleme: 17.10.2023 21:55

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in yüzlerce kişiyi katlettiği hastane saldırısının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum" dedi.

İSRAİL HASTANEYİ VURDU: YÜZLERCE CAN KAYBI VAR

7 Ekim'de başlayan Hamas- İsrail çatışmaları sürerken, Gazze'ye bomba yağdırılmaya devam ediyor. Daha önce hastanelerin boşaltılmasını söyleyen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bulunan El-Mamedani Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetti.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum
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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de yaşanan ve tarihte benzeri olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm insanlığı harekete geçmeye davet ediyorum - Son Dakika
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