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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü

Son Güncelleme: 21.10.2023 20:17

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

ANA GÜNDEM MADDESİ GAZZE

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Gazze'deki son durum ve yaşanan süreç ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin insani yardımların Gazze'ye ulaşması ve yaralıların gerekli hallerde Türkiye'de tedavi edilebilmeleri için gayret sarf ettiğini ve bölgede bir an önce ateşkesin sağlanması için çabaladığını belirtti.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİ MESAJI

İsrail- Filistin meselesinde kalıcı çözümün 1967 sınırlarında, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan sağlanamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalıcı barış için uluslararası alanda mücadele vermeye devam edeceğini de ifade etti.

ERDOĞAN'DAN FİLİSTİN DİPLOMASİSİ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan gün içinde, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu ve Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni ile Gazze'deki son durumu görüştü.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri İsmail Heniyye ile telefonda görüştü - Son Dakika
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