Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, Rusya'nın harekatı kabul edilemez - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı. Toplantıda Türkiye'nin, Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı. Zirvede, Rusya'nın Minsk mutabakatlarını ortadan kaldıran bu saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği zirveye, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, TBMM AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.

"RUSYA'NIN HAREKATI KABUL EDİLEMEZ"

Toplantı sonrasında Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Töreni'nden konuşan Erdoğan, "Operasyon uluslararası hukuka aykırı. Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekliyor, Rusya'nın harekatı kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

"SAMİMİ OLARAK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

"Rusya ve Ukrayna'nın karşı karşıya gelmiş olmasından samimi olarak üzüntü duyuyoruz." diyen Erdoğan, Minsk barış sürecine dönülmesini istediklerini ifade etti. Erdoğan, ayrıca Türkiye'nin üzerine düşeni yapacağını belirtti.

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