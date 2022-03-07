Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını buluşturuyor
07.03.2022 14:15
Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı merak edilirken, iki ülke ile de iyi ilişkileri olduğu bilinen Türkiye'den çok önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını 10 Mart perşembe günü Antalya'da bir araya getirecek.
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7.03.2022 14:25:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını buluşturuyor - Son Dakika