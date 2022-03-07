Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını buluşturuyor - Son Dakika
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Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını buluşturuyor

07.03.2022 14:15

Son dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın nasıl seyir alacağı merak edilirken, iki ülke ile de iyi ilişkileri olduğu bilinen Türkiye'den çok önemli bir adım geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını 10 Mart perşembe günü Antalya'da bir araya getirecek.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla 10 Mart'ta Antalya Diplomasi Forumu'nda üçlü formatta görüşeceklerini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum.' ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'İster bir hafta sürsün ister bir ay veya daha fazla. Ukrayna'nın kazanacağına tamamen inanıyorum.'

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarını buluşturuyor - Son Dakika


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