Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz - Son Dakika

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz

Son Güncelleme: 07.10.2023 19:33

Son dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu ve sonrasında İsrail ordusunun karşı saldırı hamlesine ilişkin Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz." denildi.

İTİDAL ÇAĞRISI YAPILDI

Dışişleri Bakanlığından, İsrail- Filistin gerilimine ilişkin ilk açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bölgede sükunetin bir an önce yeniden tesis edilmesine büyük önem veriyor, sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz. Şiddet eylemlerinin ve buna bağlı tırmanmaların kimseye bir fayda sağlamayacağını vurguluyor, tarafları itidalle hareket etmeye ve fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." ifadeleri yer aldı.

"ELİMİZDEN GELEN KATKIYI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Açıklamanın devamında "Söz konusu gelişmelerin daha fazla tırmanmadan ve daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınabilmesini teminen, Türkiye olarak elimizden gelen katkıyı sağlamaya daima hazırız. Bu doğrultuda, ilgili taraflarla temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz." sözlerine yer verildi.

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"Bu üzücü gelişmeler, iki devletli çözüm vizyonunun önemini bir kez daha göstermektedir." ifadeleri kullanılan açıklamada, "Tarafları, güç kullanmaktan vazgeçerek, bu vizyon doğrultusunda, daha fazla gecikmeksizin kalıcı çözüm için çalışmaya davet ediyoruz." kaydedildi.

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Bakanlık, İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

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Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.

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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı bir operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar da bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. "Aksa Tufanı" operasyonu üzerine İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını duyurmuştu.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Dışişleri Bakanlığından İsrail-Filistin gerilimi açıklaması: Sivil can kayıplarını şiddetle kınıyoruz - Son Dakika
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