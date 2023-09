Son Dakika | Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 2 milyon 140 bin 88\'e yükseldi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 2 milyon 140 bin 88'e, virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 99 milyon 814 bin 781'e yükseldi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Kuzey Amerika ülkelerinden ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 25 milyon 702 bin 125 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 429 bin 490'a ulaştığı bildirildi. Koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 19 bin 94 kişinin hayatını kaybettiği Kanada'da toplam 747 bin 383 vaka tespit edildi. Son 24 saatte 10 bin 872 vakanın tespit edildiği Meksika'da ise toplam koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 763 bin 219'a çıktı. Ülkede toplam 149 bin 614 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNEY AMERİKA'DA VAKA SAYILARI

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 3'üncü ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 8 milyon 844 bin 600 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 217 bin 81'e ulaştığı bildirildi. Arjantin'de şu ana kadar 1 milyon 867 bin 223 koronavirüs vakası tespit edildiği, toplamda 46 bin 827 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Kolombiya'da toplamda 51 bin 374 kişinin hayatını kaybettiği ve şu ana kadar 2 milyon 15 bin 485 vaka tespit edildiği açıklandı.

AVRUPA'DA VAKA SAYISINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Fransa'da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 73 bin 49 olarak rapor edildi. İtalya'da şu ana kadar 2 milyon 466 bin 813 vakanın tespit edildiği, 85 bin 461 kişinin virüsten yaşamını yitirdiği belirtildi. İngiltere'de vaka sayısının 3 milyon 647 bin 463'e yükseldiği, can kaybının ise 97 bin 939'a çıktığı açıklandı. Almanya'da 2 milyon 147 bin 740 vakanın tespit edildiği ve toplam can kaybının 52 bin 777'e çıktığı duyuruldu. Toplamda 644 kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Finlandiya'da ise şu ana kadar 42 bin 580 vaka tespit edildi. Danimarka'da şu ana kadar 194 bin 671 koronavirüs vakası tespit edildi ve ülkede bin 983 can kaybı raporlandı.

ASYA ÜLKELERİNDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Güney Kore'de şu ana kadar virüs nedeniyle bin 360 kişi hayatını kaybetti ve ülkede toplamda 75 bin 521 koronavirüs vakası tespit edildi. Toplamda 5 bin 19 kişinin hayatını kaybettiği Japonya'da ise şu ana kadar 360 bin 661 vaka raporlandı. İran'da can kaybı 57 bin 383'e yükselirken, toplam koronavirüs vaka sayısı ise 1 milyon 372 bin 977'ye çıktı. Irak'ta toplam koronavirüs vaka sayısı 613 bin 763 olarak raporlanırken, can kaybı ise 12 bin 993 olarak açıklandı. Bangladeş'te koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 531 bin 799'a ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 8 bin 23 kişi olarak raporlandı. Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 28 bin 132 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 999 bin 256 kişinin enfekte olduğu açıklandı. Hindistan'da ise şu ana kadar 10 milyon 668 bin 674 kişide koronavirüs tespit edildiği ve toplamda 153 bin 508 can kaybı olduğu bildirildi.