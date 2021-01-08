İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 620 ölüm - Son Dakika
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İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 620 ölüm

08.01.2021 20:18
İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 620 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 533 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 620 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 533 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 620 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 17 bin 533 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 620 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 237 bin 890'a, toplam can kaybı ise 77 bin 911'e ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 589 bin 590 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 570 bin 389 da aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 620 ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 620 ölüm - Son Dakika
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