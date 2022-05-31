Son Dakika! Fransa ve Almanya Büyükelçileri, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldı - Son Dakika
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Son Dakika! Fransa ve Almanya Büyükelçileri, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldı

31.05.2022 10:18

Son dakika! Fransa ve Almanya Büyükelçileri, PKK terör örgütünün bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Gelişmeyi duyuran Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, gösteriler nedeniyle iki ülkeye nota verildiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk olduğu canlı yayında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FRANSA VE ALMANYA'YA NOTA VERİLDİ

Avrupa'nın göbeğindeki terör gösterileriyle ilgili gereken adımları attıklarını belirten Çavuşoğlu, Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçilerinin PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Gösteriler nedeniyle iki ülkeye de nota verildi. Çavuşoğlu, "PKK paçavraları ile gösteriler hakkında bir daha tekrarlanmaması gerektiğini ilettik." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Terörle mücadelemizde destek taahhüdünde bulunmalılar. PKK/YPG'ye desteğin verilmemesi, bizim operasyonlarımız sebebiyle de savunma sanayi ihracatına kısıtlama getirdiler. Bu iki ülke neden üye olmak istiyor, güvenlik endişesi var. Fakat bir taraftan da müttefik olan Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmemek olmaz. Terörle mücadele kanunu yapılması gerekiyor. Bunların kanunlarına baktığınız zaman biz terör bölgelerine uzak olduğumuz için kanunlarımız buna göre yapılmış o zaman değiştirilmeli.

NATO'DAN "3 ÜLKE GÖRÜŞSÜN" TEKLİFİ

Gerçi yasak olan ülkelerinde bile terör örgütlerinin propagandaları yapılıyor. NATO Genel Sekreteri bu yönde bir çaba sarf ediyor. Bizimle de temas halinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı araladılar. Hatta bu hafta 3 ülke olarak bir araya gelelim teklifleri oldu.

SURİYE'NİN KUZEYİNE OLASI OPERASYON

Terör tehdidi, güvenlik tehdidi sınırın diğer tarafından geldiğinde buna göz yummayız. Saldırılar sürerken elimiz kolumuz bağlı kalmayız. Türkiye'nin bu kadar uyarmasına rağmen PKK'ya her türlü desteği veriyorsun, koruyorsun o da bize saldırıyor. BM ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız var."

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Fransa ve Almanya Büyükelçileri, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldı - Son Dakika


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