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Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü - Son Dakika

Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

08.02.2022 16:39
Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ziyareti kapsamında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İngiltere ziyareti kapsamında yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüştü.

Bakan Nebati, İngilte'nin başkenti Londra'da dün çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileri ile yaptığı bire bir görüşmelerin ardından bugün de yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin fotoğrafları Twitter'daki hesabından paylaşan Bakan Nebati, "Londra'da 2'nci gün programımızda yabancı fon yatırımcıları ve uluslararası banka yöneticileriyle görüşüyoruz. Türkiye Ekonomi Modelimizi açıklamaya ve detaylandırmaya devam ediyoruz" dedi.


Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü
Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü
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Nureddin Nebati, Maliye Bakanı, Londra, Banka, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Bakan Nebati, Londra'da uluslararası banka yöneticileriyle görüştü - Son Dakika
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