Son dakika haber | AB, Esad rejiminin Dışişleri Bakanı Mikdad\'ı da yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Suriye'de Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ı yaptırım uygulanacak kişiler listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esad rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi. Açıklamada, Suriye'de Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın da yaptırım listesine dahil edilmesi kararı alındığı kaydedildi. Açıklamada, "Suriye'deki durumun ciddiyeti göz önünde bulundurulduğunda ve Faysal Mikdad'ın Dışişleri Bakanı olarak atanması göz önüne alındığında, 2013 tarihli Karar Ek 1'de kısıtlayıcı tedbirlere tabi olan gerçek ve tüzel kişiler, tüzel kişiler veya kuruluşlar listesine eklenmelidir" denildi. Mikdad, 22 Kasım 2020'de eski Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in hayatını kaybetmesi sonucu atanmıştı" ifadesine yer verildi. Esad rejiminin yeni atanan Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'ın da listeye dahil edilmesiyle yaptırım uygulanan kişi sayısının 289'e çıktığı belirtildi.