Son dakika haber... ABD'de ilk kez bir Kongre üyesi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ron Wright, koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra hayatını kaybetti. Wright virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk Kongre üyesi oldu.
ABD Temsilciler Meclisi üyesi 67 yaşındaki Ron Wright koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Wright'a 2019'da akciğer kanseri teşhisi konulduğu ancak tedavisine devam ederken vekillik görevini sürdürdüğü ifade edildi.
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