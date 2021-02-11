Son dakika haber | AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı Almanya'da üretilecek - Son Dakika
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Son dakika haber | AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı Almanya'da üretilecek

Son dakika haber | AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı Almanya'da üretilecek

11.02.2021 09:12

Son dakika haberi: AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, üretimi hızlandırmayı ve AB ile tedarik konusundaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için Alman firması Dessau tesisinde IDT Biologika ile ortaklaşa üretilecek.

AstraZeneca/Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı, üretimi hızlandırmayı ve AB ile tedarik konusundaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için Alman firması Dessau tesisinde IDT Biologika ile ortaklaşa üretilecek.

AstraZeneca, Avrupa'daki üretim tesisilerindeki problemden dolayı daha önce taahhüt ettiğinden daha az koronavirüs aşısı arz edeceğini açıklamış ve bu durum Avrupa Birliği ile kriz yaşanmasına sebep olmuştu. AstraZeneca krizi aşmak için Alman Dessau ile ortaklığa giderek Almanya'da yeni bir üretim tesisi kuracaklarını açıkladı.

BİYOREAKTÖR KURULACAKAstraZeneca, koronavirüs aşısından ayda on milyonlarca doz yapabilen beş adede kadar 2 bin litrelik biyoreaktör oluşturmayı planlıyorlar. Ancak, yeni tesis önümüzdeki yılın sonuna kadar hizmete girmeyecek.

AstraZeneca'nın CEO'su Pascal Soriot konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bu anlaşma, Avrupa'nın mevcut pandeminin zorluklarının üstesinden gelmesine büyük ölçüde yardımcı olacak" dedi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Son dakika haber | AstraZeneca Oxford koronavirüs aşısı Almanya'da üretilecek - Son Dakika


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