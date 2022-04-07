Son dakika haber... Bakan Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili ile görüştü - Son Dakika

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'yi yeni görevi için tebrik ettik, ilişkilerimizi ele aldık. Gürcistan'ın toprak bütünlüğüne desteğimiz tam" ifadelerini kullandı.