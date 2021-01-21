Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haber... Fransa\'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası
Son Güncelleme: 21.01.2021 22:40

Son dakika dünya haberi... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 346 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 346 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 987 bin 965'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 22 bin 848 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 987 bin 965'e ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 214 bin 538 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 71 bin 998 olduğu aktarıldı.


Kaynak: DHA

Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 22 bin 848 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika
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