İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 738 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 718 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 738 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 185'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 718 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 738 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 71 bin 185 toplam can kaybı ise 118 bin 933 olarak duyuruldu.