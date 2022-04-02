Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye övgüsü - Son Dakika
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Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye övgüsü

02.04.2022 23:14

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ve güçlü bir siyasi lider, Türkiye'nin de çok büyük bir bölgesel güç olduğunu belirterek, "Erdoğan'ın kendi çıkarlarını, ülkesinin çıkarlarını savunacak ve takip edecek gücü bulması bizi memnun ediyor." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin İstanbul'da yapılması çerçevesinde Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere değindi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL"

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük ve güçlü bir siyasi lider olduğuna işaret eden Peskov, "Türkiye, çok büyük bölgesel bir güç ve ülke. Türkiye ile ilişkilerimiz mükemmel." ifadesini kullandı.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerde farklı görüşlerin olduğunu ve bazı noktalarda iki ülkenin birbirini tam anlayamadığını kaydeden Peskov, bütün bunlara rağmen karşılıklı çıkarlar temelinde ortaklık ilişkisinin baskın geldiğini, bu yüzden iki ülkenin çok büyük ekonomik projeler geliştirdiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE BÖLGESEL BİR GÜÇ"

Peskov, "Türkiye, her zaman yeterince büyük bir bölgesel güç olmuştur ve Türkiye, uzun yıllardır NATO üyesi. Ancak buna rağmen özellikle Erdoğan'ın başkanlığı döneminde NATO üyesi egemen devletler arasında en egemen devlet Türkiye oldu. ve bu ülke, çıkarlarını savunma lüksüne sahip bir ülke." diye konuştu.

"İKİ ÜLKE ARASINDA DİYALOĞUN SÜRMESİ ÇOK DEĞERLİ"

Türkiye'nin, bugün NATO'ya ve ABD'ye "Rusya'ya yönelik yaptırmalara katılmayacağız ve Rusya ile köprüleri yakmayacağız. Çünkü bu bize lazım." dediğine dikkati çeken Peskov, Türkiye ile Rusya'nın diyaloğunu sürdürmesinin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Peskov, "Bu, çok değerli. Biz buna çok değer atfediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE İLE İYİ PERSPEKTİFE SAHİBİZ"

Türkiye ile Rusya arasında turizm ve enerji sektöründeki iş birliğinin gelişmiş olduğuna işaret eden Peskov, şunları kaydetti:
"Biz, Türkiye ile iyi perspektife sahibiz. Erdoğan'ın kendi çıkarlarını, ülkesinin çıkarlarını savunacak ve takip edecek gücü bulması, (Avrupa gibi) ana akımda olmaması bizi memnun ediyor. Biliyorsunuz artık tüm Avrupalılar ana akımda ama kendi hesaplarına. Kendileri harcıyor, Washington para kazanıyor. Rusya'ya hıncından dolayı Avrupa, ayağına sıkıyor."

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Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Kremlin, Türkiye, Politika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye övgüsü - Son Dakika


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