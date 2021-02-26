Son dakika haber... Kuzey Kore'deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar - Son Dakika
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Son dakika haber... Kuzey Kore'deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar

26.02.2021 12:31

Son dakika haberleri... Kuzey Kore'den ayrılması gereken bir grup Rus diplomat, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.

Kuzey Kore'den ayrılması gereken bir grup Rus diplomat, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.

Kuzey Kore'den ayrılması gereken bir grup Rus diplomat, ülkedeki sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle demiryolunda drezin iterek ülkeyi terk edebildi.Diplomatların ailelerini de içeren sekiz kişi, Rusya sınırına kadar bir kilometre drezin itti.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı,Kore Kore'deki Rusya Büyükelçiliği çalışanları ve aileleri, sınırların bir yıldan uzun süredir kapalı olması nedeniyle zorlu bir yolculuğun ardından Rusya'ya dönebildiğini duyurdu. Yolculuğun ilk olarak trenle başladığını, 32 saat süren tren yolculuğunun ardından sınıra yakın bölgeden de 2 saat otobüs yolculuğu ile devam edildiğini açıkladı. Elçiliğin Üçüncü Sekreter Vladislav Sorokin'in drezini ittiği belirtilen açıklamada, bu şekilde 1 kilometrelik yolculuktan sonra grubun Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerince karşılandığı ve otobüsle Vladivostok Havalimanı'na götürüldüğü ifade edildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Son dakika haber... Kuzey Kore'deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kuzey Kore'deki Rus diplomatların 34 saatlik çilesi: Drezin iterek Rusya'ya ulaştılar - Son Dakika
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