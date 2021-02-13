Son dakika haber... Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı çalışmalarını çocuklar üzerinde başlatacak - Son Dakika
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Son dakika haber... Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı çalışmalarını çocuklar üzerinde başlatacak

Son dakika haber... Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı çalışmalarını çocuklar üzerinde başlatacak

13.02.2021 16:19

Son dakika haberleri... Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşının çocuklar üzerindeki bağışıklığını test etmek için çalışmalara başladı.

Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ile birlikte geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşının çocuklar üzerindeki bağışıklığını test etmek için çalışmalara başladı.

Oxford Üniversitesi, AstraZeneca ile birlikte geliştirdikleri koronavirüs aşısını çocuklar üzerinde test etmeye başlayacağını duyurdu. Üniversite tarafından mail üzerinden yapılan açıklamada, aşının 6-17 yaş arasında etkili olup olmayacağının test edileceği duyuruldu. Çalışmaya 300 kişinin katılması ve ilk aşılamanın bu ay yapılması bekleniyor.AstraZenaca bu yıl 3 milyar, Nisan ayına kadar da 200 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyor.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Son dakika haber... Oxford Üniversitesi koronavirüs aşısı çalışmalarını çocuklar üzerinde başlatacak - Son Dakika


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