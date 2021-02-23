Son dakika haber... Ünlü golfçü Tiger Woods, trafik kazası geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haber... Ünlü golfçü Tiger Woods, trafik kazası geçirdi

23.02.2021 23:19

Son dakika haberler... ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

ABD'li ünlü golfçü Tiger Woods'un, Kaliforniya eyaletindeki Los Angeles kentinde geçirdiği bir trafik kazası sonucu hastaneye kaldırıldığı belirtildi. ABD medyası, ünlü golfçünün bacaklarından yaralandığı ve kaldırıldığını hastanede ameliyata alındığını duyurdu. Kazanın nedeninin henüz belirlenemediği, incelemelerin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Son dakika haber... Ünlü golfçü Tiger Woods, trafik kazası geçirdi - Son Dakika


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