Putin'den işgalin 12. gününde Suriyeli hamlesi! Kiev'deki şehir çatışmaları için yabancı savaşçılarla anlaştı - Son Dakika
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Putin'den işgalin 12. gününde Suriyeli hamlesi! Kiev'deki şehir çatışmaları için yabancı savaşçılarla anlaştı

07.03.2022 06:02
Putin'den işgalin 12. gününde Suriyeli hamlesi! Kiev'deki şehir çatışmaları için yabancı savaşçılarla anlaştı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 12. güne girilirken, başkent Kiev'i kuşatan ve şehir savaşına hazırlanan Rus ordusunun tecrübeli Suriyeli yabancı savaşçılar topladığı iddia edildi. ABD medyasında yer alan haberlere göre Ukrayna lideri Zelenski'nin doğruladığı gelişme çerçevesinde Rusya, Suriye'deki şehir savaşlarında tecrübeli olan bu yabancı askerlere belirli bir maaş ve sınırlı sözleşme öneriyor.

Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

MOSKOVA YENİ YÖNTEMLER İÇİN ARAYIŞTA

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

PUTİN SURİYE'DEN YABANCI SAVAŞÇI GÖTÜRÜYOR

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

SINIRLI SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

GELİŞMEYİ UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİ DE DOĞRULAMIŞTI

ABD'li yetkililer, şu ana kadar bu süreçte kaç Suriyeli yabancı savaşçının toplandığı ya da bu kişilerin ne zaman Ukrayna'ya gönderileceği gibi detayların ise henüz net olmadığını belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de farklı ülkelerden 16 binin üzerinde yabancı savaşçının Ukrayna lehine savaşmak üzere başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.
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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Putin'den işgalin 12. gününde Suriyeli hamlesi! Kiev'deki şehir çatışmaları için yabancı savaşçılarla anlaştı - Son Dakika


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