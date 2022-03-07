Putin'den işgalin 12. gününde Suriyeli hamlesi! Kiev'deki şehir çatışmaları için yabancı savaşçılarla anlaştı - Son Dakika

Rusya'nın, daha önce şehir savaşlarını tecrübe etmiş bazı Suriyeli yabancı savaşçıları Ukrayna'ya savaşmaya götürmek üzere topladığı iddia edildi.

MOSKOVA YENİ YÖNTEMLER İÇİN ARAYIŞTA

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, adı açıklanmayan üst düzey bazı Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Moskova yönetiminin Ukrayna'daki savaşın gidişatı doğrultusunda yeni yöntemler için arayışta olduğunu yazdı.

PUTİN SURİYE'DEN YABANCI SAVAŞÇI GÖTÜRÜYOR

Gazeteye konuyu değerlendiren 4 ABD'li yetkili, başta Kiev olmak üzere Ukrayna'da şehir savaşlarının yaşanması ihtimalinin artması üzerine Rusya'nın Suriye'den yabancı savaşçı götürmek üzere bu kişileri topladığını iddia etti.

SINIRLI SÖZLEŞME ÖNERİLECEK

Haberde, Rusya'nın Suriye'de şehir savaşlarında tecrübeli olan yabancı savaşçıları özellikle Kiev odaklı olarak topladığı ve bu kişilere belirli bir maaş karşılığında ve sınırlı süreyle sözleşme önerdiği ifade edildi.

GELİŞMEYİ UKRAYNA LİDERİ ZELENSKİ DE DOĞRULAMIŞTI