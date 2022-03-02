Son dakika haberi! BM, Rusya'ya yönelik kınama kararını 141 oyla kabul etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! BM, Rusya'ya yönelik kınama kararını 141 oyla kabul etti

02.03.2022 21:22
Son dakika haberi! BM, Rusya'ya yönelik kınama kararını 141 oyla kabul etti

Son dakika haber: Birleşmiş Milletler acil toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan karar için ülkeler oy kullandı.

Birleşmiş Milletler acil toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınayan karar için ülkeler oy kullandı. Oylamada, 193 üye devletin 141'i karara lehte, 35'i çekimser ve beşi aleyhte oy kullandı.

BM oylama sonucunu açıklamasında "Tarihi 'Barış için Birleşme' oturumunda, BM Genek Kurulu, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya karşı güç kullanımını derhal durdurmasını ve askeri güçlerini geri çekmesini talep eden kararı kabul etti" denildi. Rusya'nın yanı sıra BM kararına karşı 'hayır' oyu kullanan ülkeler arasında Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye oldu.Rusya'yı Ukrayna'yı işgali nedeniyle kınama kararı oy kullanımı sonucunda, Rusya'nın savaşmayı durdurmasını ve Rusya'dan Ukrayna'daki askeri gücünün derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesini talep etti.


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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, 112, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi! BM, Rusya'ya yönelik kınama kararını 141 oyla kabul etti - Son Dakika


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