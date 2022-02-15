Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü programına katıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dubai EXPO 2020 Türkiye Ulusal Günü Programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan program çerçevesinde yaptığı konuşmasında EXPO 2020'nin zihinleri birleştirmek, geleceği oluşturmak şeklinde belirlenen temasını son derece anlamlı bulduğunu belirterek, "Daha aydınlık bir gelecek üzerine hep birlikte düşünmeli, buna ulaşmak için beraberce hareket etmeli, müşterek ortak paydalarda birleşmeliyiz" dedi.

Tarımdan enerjiye, çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamanın öncelikli amaç olarak ortaya çıktığını ifaden eden Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: "Çevre ve sağlık başta olmak üzere dünyanın karşılaştığı felaketler ve yeni meydan okumalar bizleri hep birlikte çözüm aramaya yönlendiriyor. Tarımdan enerjiye, çevreden ekonomiye her alanda sürdürülebilirliği yakalamak ise öncelikli amaç olarak ortaya çıkıyor. Çünkü biz çevreyi, yani tabiatı Allah'ın eseri ve emaneti olarak görüyoruz. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz. 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız çevrenin korunmasını da içeren geniş bir tasavvuru ifade ediyor. Çevre politikalarımızı, kalkınma politikalarımızı işte bu anlayışla ortaya koymanın çabası içerisindeyiz. Eşim Emine Hanım'ın hamisi olduğu 2017 yılında başlattığımız 'Sıfır Atık' projesi bu bakımdan önemli bir örnektir. Bu projeyle bugüne kadar 2 milyon tonun üzerinde atık işlenerek ekonomiye kazandırılmış, 3 milyon ton sera gazı salınımı önlenmiş, 265 milyon ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Dünyada orman varlığını artıran nadir ülkeler arasındayız. Ayrıca Türkiye bugün yenilenebilir enerji kurulum gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyor. Paris İklim Anlaşması'nı onaylayarak 2053 vizyonumuzun ilk hedefi olarak yeşil kalkınma devrimini belirledik."

Konuşmasında Togg'dan da bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreye verdiğimiz önemin bir başka nişanesi olan Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili Togg'u da burada ayrıca zikretmek isterim. Sergi alanında bir maketini gördüğünüz ve önümüzdeki sene başından itibaren seri üretime geçecek olan Togg'un çevrenin korunmasına yapacağı katkı açıktır. Türkiye'nin EXPO'ya sürdürülebilirlik alt teması bölgesinde katılımı bu alandaki güçlü duruşumuzun bir ifadesidir. Ne olursa olsun kalkınmanın, büyümenin, zenginleşmenin değil insana, tabiata, çevreye saygılı bir gelişme sürecinin peşindeyiz. İnancımızın ve kültürümüzün bize gösterdiği yol budur. Sergi alanımızın medeniyetlerin başlangıç noktasından geleceği oluşturmak temasıyla kurulmuş olmasının gerisinde de bu anlayış vardır. Sergi alanımız engin tarihimizi, kadim coğrafi birikimimizi, güçlü sanayimizi ve dinamik ticaretimizi temsil ediyor.

Sergi alanının kısa sürede kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir Arap ülkesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk dünya fuarı olan Dubai Expo'yu yeni bir geleceği hep beraber kurmak için bir çağrı olarak değerlendiriyorum. 50'nci kuruluş yılını bu başarılı organizasyonla taçlandıran kardeş BAE'yi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.