Son dakika haberi: Fransa'da son 24 saatte 26 bin 362 yeni koronavirüs vakası

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 362 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 357 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 251 bin 160'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 26 bin 362 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 251 bin 160'a ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 228 bin 472 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 77 bin 595 olduğu aktarıldı.