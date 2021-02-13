Son dakika haberi: Hong Kong'da kişilerin kenti terk etmesini yasaklayan yasa tasarısına Baro'dan tepki - Son Dakika
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Son dakika haberi: Hong Kong'da kişilerin kenti terk etmesini yasaklayan yasa tasarısına Baro'dan tepki

Son dakika haberi: Hong Kong'da kişilerin kenti terk etmesini yasaklayan yasa tasarısına Baro'dan tepki

13.02.2021 16:38

Son dakika habere göre Hong Kong Barosu, dün kişilerin Hong Kong'dan ayrılmasını engellemek için göçmenlik müdürüne "sınırsız güç" verebilecek bir hükümet yasa teklifine karşı çıktıklarını açıkladı.

Hong Kong Barosu, dün kişilerin Hong Kong'dan ayrılmasını engellemek için göçmenlik müdürüne "sınırsız güç" verebilecek bir hükümet yasa teklifine karşı çıktıklarını açıkladı.

Hong Kong Barosu (HKBA) Cuma günü 'ikamet eden olsun ya da olmasın herhangi bir bireyin kentin dışına çıkmasını yasaklayan' şehrin yasama konseyine önerilen yasa teklifiyle ilgili olarak eleştiren açıklama yaptı. HKBA açıklamasında "Böylesi bir müdahaleci gücün, hangi gerekçelerle kullanılabileceğinin önerilen mevzuatta belirtilmemiş olması ve böyle bir gücün neden gerekli olduğuna ve hatta nasıl kullanılacağına dair hiçbir açıklama yapılmaması özellikle rahatsız edicidir" dedi.HKBA açıklamasında ""Hong Kong'da ikamet edenlerin ve diğerlerinin bölgeyi terk etmesini engelleyecek yeni bir yetki verilecekse ... Seyahat yasağı koymanın ne zaman gerekli ve orantılı olduğuna karar verme yöneticiye değil, mahkemelere ait olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Dünya Son dakika haberi: Hong Kong'da kişilerin kenti terk etmesini yasaklayan yasa tasarısına Baro'dan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Hong Kong'da kişilerin kenti terk etmesini yasaklayan yasa tasarısına Baro'dan tepki - Son Dakika
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