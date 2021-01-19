Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm

Son dakika haberleri! İtalya\'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm
Son Güncelleme: 19.01.2021 20:53

Son dakika dünya haberi: İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 603 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 603 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 10 bin 497 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 603 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bin 598'e, toplam can kaybı ise 83 bin 157'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 781 bin 917 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 535 bin 524 de aktif vaka olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İtalya'da son 24 saatte koronavirüsten 603 ölüm - Son Dakika
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