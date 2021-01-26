Son dakika dünya: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1631 ölüm - Son Dakika
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Son dakika dünya: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1631 ölüm

Son dakika dünya: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1631 ölüm

26.01.2021 22:51

Son dakika dünya haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 89 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1631 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 89 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1631 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 20 bin 89 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1631 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 689 bin 746 toplam can kaybı ise 100 bin 162 olarak duyuruldu.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika dünya: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1631 ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika dünya: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1631 ölüm - Son Dakika
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