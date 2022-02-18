NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Brüksel'de görev yapan Türk gazetecilerle bir araya gelerek soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir taraftan hudut güvenliği digˆer taraftan terörle mücadele faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdügˆünü belirten Akar, "Ayrıca Libya, Azerbaycan gibi dost ve kardes¸ ülkelerde de dostlarımızın, kardes¸lerimizin, haklı davalarını elimizden geldigˆince desteklemeye devam ediyoruz" diye konus¸tu.

Bölgesel olarak hassas, kritik bir dönemden geçildigˆini ifade eden Akar, "Böyle bir dönemde iki gün süreyle NATO Savunma Bakanları Toplantısı gerçekles¸tirildi. Toplantıda bas¸ta Ukrayna olmak üzere I·ttifakın gündeminde bulunan savunma ve caydırıcılık konuları ele alındı, hem bölgesel hem de küresel gelis¸meler degˆerlendirildi" dedi.

Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime yönelik de açıklamalarda bulunan Akar, s¸unları söyledi: "Bizlerde, ilgili digˆer ülkelerde ve NATO ülkelerinde bir endis¸e söz konusu. Bu endis¸eyle gelis¸meleri yakından takip ediyoruz. Diplomasi ve diyalogˆun sürdürülmesi ve bu s¸ekilde çözüme gidilmesi hepimizin ortak dilegˆi. Bunu vurguladık, vurgulamaya devam ediyoruz. Bizim için hem Gürcistan'ın hem de Ukrayna'nın toprak bütünlügˆü ve egemenligˆi önemli. Sayın Cumhurbas¸kanımızın da belirttigˆi gibi tansiyonun düs¸ürülmesi için Türkiye olarak bugüne kadar elimizden geleni, üzerimize düs¸eni yaptık, yapmaya devam ediyoruz."Akar, Karadeniz'de Montrö'nün getirdigˆi bir statüko oldugˆuna dikkati çekerek, "Bu statüko ile Karadeniz'de denge, güvenlik ve istikrar var. Bunun da hayati önemi haiz oldugˆunu her fırsatta belirttik, belirtmeye devam ediyoruz" dedi.Görüs¸melerde Güney Kafkasya'daki bölgesel is¸ birligˆinin herkesin yararına oldugˆunu ifade ettiklerini de aktaran Akar, "DEAS¸, El-Kaide, PKK ve PKK'dan hiçbir farkı olmayan YPG ve FETÖ gibi terörün her türlüsü ile mücadele ettigˆimizi, bunu sürdürdügˆümüzü ve bu alanda müttefiklerimizden daha fazla is¸birligˆi bekledigˆimizi de burada yine altını çizerek muhataplarımıza ifade ettik" diye konus¸tu.NATO Genel Sekreteri'nin yanı sıra I·ngiltere Romanya, Letonya, Estonya, Kuzey Makedonya, Hollanda, Yunanistan, Bulgaristan, I·talya, I·spanya ve ABD'nin de aralarında bulundugˆu çok sayıda savunma bakanı ile görüs¸me fırsatı buldugˆunu belirten Akar, "Hem askeri egˆitim is¸ birligˆi hem de savunma sanayi konularını ele alma, ana, kilit konular hakkında görüs¸ alıs¸veris¸inde bulunma fırsatı bulduk. Bu bakımından toplantının son derece yararlı geçtigˆini söyleyebiliriz" dedi.Ukrayna krizine yönelik Türkiye'nin bakıs¸ı ile bölgede daha aktif rol oynamasına yönelik planın olup olmadıgˆı sorulan Akar, s¸u yanıtı verdi: "Bizim bu konudaki tutumumuz bas¸ından beri çok açık ve net. En üst düzeydeSayın Cumhurbas¸kanımızdan bas¸layıp bakanlar düzeyinde ve digˆer heyetler arası görüs¸melerde hep dile getirildi. Biz bas¸langıçtan itibaren konus¸malara ve görüs¸melere Kırım'ın is¸galine kars¸ıyız diye bas¸ladık. Ukrayna'nın toprak bütünlügˆünü destekledigˆimizi de söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bölgedeki gerginligˆin sagˆduyulu ve dengeli bir yaklas¸ımla çözülmesinden yanayız ve bu manada Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerin barıs¸, diyalog, huzur ve refah içinde yas¸aması bizim en samimi temennimiz."Türkiye'nin Karadeniz'deki gerginligˆin azaltılmasından yana oldugˆunu dile getiren Akar, s¸öyle konus¸tu: "Gerginligˆin daha fazla artmaması için ne yapılması gerekiyorsa biz bunları konus¸uyor, bunları telkin ediyoruz. Bu konudaki görüs¸ ve önerilerimizi ortaya koyup müttefiklerimizle paylas¸ıyoruz. Gerginligˆi tırmandırıcı eylem ve söylemlerden uzak durulması, eylem ve söylemlerin iyi istis¸are edilmesi gerektigˆini ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbas¸kanımızın liderligˆinde Türkiye olarak üzerimize düs¸en siyasi, insani, hukuki, yapılması gereken ne varsa yaptık, yapmaya devam ediyoruz."Gelis¸meleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Gelis¸melere göre bizim almamız gereken tedbirler neyse bunları bugüne kadar aldık, almaya devam edecegˆiz" dedi.Karadeniz'e en uzun kıyısı olan ülkenin Türkiye oldugˆunu dile getiren Akar, "Tüm tarafların sükünet, is¸ birligˆi, istis¸are, diyalog içinde faaliyetlerini yürütmelerinin herkesin yararına oldugˆunu söyledik, söylüyoruz" ifadesini kullandı.Bir gazetecinin Yunanistan ile ilis¸kilerin gerginles¸tigˆi bir dönemde Yunan mevkidas¸ıyla yaptıgˆı görüs¸meye ilis¸kin sorusu üzerine Akar, "Yunanistan Savunma Bakanı Sayın Nikolaos Panagiotopoulos ile gayet olumlu, yapıcı bir görüs¸me yaptık. Spontane gerçekles¸ti, gerçekçi bir görüs¸me oldu" diye konus¸tu.Akar, görüs¸mede, Türkiye ve Yunanistan arasındaki güven artırıcı önlemler toplantısının dördüncüsünün Ankara'da yapılması için Yunan heyete yönelik davetlerini yinelediklerini de belirtti.Akar, Türkiye'nin uluslararası hukuk, ikili anlas¸malar ve iyi koms¸uluk ilis¸kileri çerçevesinde, barıs¸çıl yol ve yöntemlerle, diyalogla sorunların çözebilecegˆine yönelik inancını yineleyerek, s¸unları kaydetti: "Farklılıklarımız var, dogˆru ama bir araya gelelim, bunları tartıs¸alım diyoruz. Amacımız barıs¸ ve istikrar içinde, uluslararası hukuk dahilinde tarafların bölgenin zenginliklerinden istifade etmesi. Bunu kaç kere dile getirdik. Ege'de, Akdeniz'de zenginlikleri adil s¸ekilde paylas¸alım diyoruz. Bunların kars¸ılık bulmasını bekliyoruz. Tüm bu iyi niyetli yaklas¸ımımıza ragˆmen müttefiklik ruhuna aykırı s¸ekilde provokatif, gerginligˆi tırmandırıcı eylem ve söylemlere maalesef devam ediyorlar. Bunlarla ilgili uluslararası hukuk ve ikili anlas¸malarımız var. Siz Lozan Antlas¸ması'nı, Paris Antlas¸ması'nı yok sayamazsınız. Altında imzanız olan bu anlas¸maların istedigˆiniz maddelerini uygulayacaksınız, istemediklerinizi uygulamayacaksınız, Dünyada böyle bir s¸ey yok."Bazı Yunan siyasilerin konus¸malarının ve eylemlerinin temelinde yayılmacı bir anlayıs¸ın oldugˆunu belirten Akar, Türkiye'ye yönelik suni bir tehdit algısı olus¸turulmaya çalıs¸ıldıgˆını söyledi.Buna bagˆlı olarak bir silahlanma sevdasına giren Yunanistan'ın birtakım ittifaklar pes¸inde kos¸maya çalıs¸tıgˆına dikkati çeken Akar, "Biz de 'Bunlar beyhude gayretler' diyoruz. Zaten akil, aklı bas¸ında Yunanlar da bunu ifade ediyorlar. Bu kadar ekonomik problem varken bir silahlanma sevdasıyla Yunan halkının imkanlarını, fırsatlarını, maddi kaynaklarını heba etmek öncelikle ve özellikle Yunan halkını rahatsız ediyor, onun yükünü artırıyor" dedi.Türkiye'nin Yunanistan bas¸ta olmak üzere tüm koms¸ularının sınırlarına, toprak bütünlügˆüne saygılı oldugˆunu vurgulayan Akar, "Türkiye cogˆrafyası, nüfusu, ordusu, ekonomisi, tarihi ve degˆerleriyle güçlü bir devlet. Fakat Türkiye hiç kimseye kars¸ı bir tehdit degˆil. Bunun görülmesi, bilinmesi lazım. Türkiye hem bölgesel hem de küresel barıs¸ın ve istikrarın teminatı olmaya veya küresel ve bölgesel barıs¸a katkı sagˆlamaya devam ediyor. Bizim durumumuz budur. Türkiye güvenilir, güçlü ve etkin bir müttefik. Bunu herkesin bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.Yunanistan'ın Türkiye ile olan sorunlarını Türkiye-NATO, Türkiye-AB, Türkiye-Avrupa sorunu haline dönüs¸türmeye çalıs¸masını büyük bir yanlıs¸ olarak nitelendiren Akar, "Digˆer taraftan bazı Avrupalı dostlarımızın, AB'deki, NATO'daki bazı dostlarımızın bunu böyle algılaması da esef verici. Taraf tutmamaları lazım. Bu konuda maalesef AB mensuplarının özellikle bazıları Türk-Yunan meselelerinde önyargılı, tek yanlı ve körü körüne Yunan yanlısı. Gerçekleri bir tarafa bırakmak, göz ardı etmek suretiyle adeta olayı çözmemek için ates¸e benzin dökmek s¸eklinde bir yaklas¸ım sergiliyorlar" diye konus¸tu.Türkiye'nin çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipligˆi yaptıgˆını, insani yardımda bulundugˆunu ifade eden Akar, "Hal böyleyken Yunanistan'a girmeye çalıs¸anlara silahla, botlarını delmek, bazen ates¸ etmek suretiyle kars¸ı koymak gerçekten hiç yakıs¸ık almayan, bu çagˆda olmaması gereken, uluslararası hukuk, insani degˆerler, insan hakları bakımından kabulü mümkün olmayan davranıs¸lardır. 3 yılda, 85 bin mülteciyi özellikle denizde acımasız, canice, insanlık dıs¸ı s¸ekilde kars¸ılamıs¸lar, ittirmis¸lerdir. Bunun bas¸ka yolu olması lazım. Buna derhal son verilmeli" dedi.I·psala'da Yunan sınır unsurları tarafından geri itilen 19 kis¸inin donarak öldügˆünü hatırlatan Akar, "AB'de, bas¸ka yerlerde insan haklarının en önde savunucusu olarak ortaya çıkanlar nerede? Avrupa'nın göbegˆinde insanlar hayatlarını kaybettiler. Sagˆ kalanların ifadeleri var: 'Soydular, bizi çıplak tuttular, paramız pulumuz gitti. Çolugˆumuz çocugˆumuzla ölüme terk ettiler.' diyorlar. Yunan muhataplarımızdan bunlara bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu, insan haklarının kesin ihlalidir" ifadelerini kullandı.Kıbrıs'taki gelis¸melere yönelik soru üzerine de Akar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin es¸it hak sahibi oldugˆunu anlamaları, Türk varlıgˆını kabul etmeleri lazım. Türk varlıgˆını içlerine sindirmeleri lazım. Kimseler yokken biz vardık orada. Dolayısıyla bu tarihi arka planıyla, sosyal yapısıyla, degˆerleriyle, gelis¸imiyle bunları görmek lazım. Oradaki insanların da Kıbrıslı kardes¸lerimizin de haklarına saygı göstermeleri lazım" yanıtını verdi."Türkiye'nin NATO üyeligˆinin 70'inci yılına yönelik degˆerlendirmesi sorulan Akar, "NATO bas¸arılı bir savunma ittifakı. Biz de buranın tam üyesiyiz. Dolayısıyla buradahaklarımız, sorumluluklarımız var. Hem haklarımızı sonuna kadar kullanmak hem de sorumluluklarımızı sonuna kadar yerine getirmek için elimizden gelen gayreti gösterdik, gösteriyoruz" diye konus¸tu.NATO'nun birlik, uyum içinde, istis¸areyle çalıs¸malarını yürütmesinin önemine is¸aret eden Akar, s¸unları söyledi: "NATO'ya 70 yıl boyunca gerçekten etkin, güçlü ve kesintisiz bir destek sagˆladık. Bunu da halen sürdürüyoruz. Önemli katkılarımız oldu, NATO yöneticileri de bunun farkında. NATO'nun degˆerlerini ve sorumluluklarını paylas¸tık, paylas¸maya devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO içinde ikinci büyük ordu. NATO'nun güvenligˆinin tam merkezindeyiz. Üstlenmis¸ oldugˆumuz görev ve misyonları da gerçekten büyük bir bas¸arıyla yerine getirdik. Türkiye NATO'ya en çok katkı veren ilk 5 ülke arasında, mali katkı bakımından da 8. sırada. Bu, önemli bir s¸ey. Bizim ortaya koydugˆumuz ciddi bir fedakarlık, ciddi bir potansiyel var.Ayrıca burada NATO misyonunda çalıs¸an büyükelçilerimizi, askerlerimizi, temsilciligˆimizdeki arkadas¸larımızı, geçmis¸te görev yapanları saygı ve s¸ükranla anıyorum. Gerçekten burada ciddi bir mücadele var, agˆır bir mücadele var. Görünen ve görünmeyen mücadele var. Buradaki arkadas¸lar çok ciddi gayret içindeler. Onlara tes¸ekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde ülkemizin ve milletimizin, 85 milyon olduk artık, hak ve menfaatlerini, onurunu, prestijini, bayragˆını yükseklerde dalgalandırmak için bugüne kadar çalıs¸tık, aynı s¸ekilde çalıs¸maya devam edecegˆiz."