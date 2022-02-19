Putin'den savaşa hazırlık adımı! Yedek askerlerin eğitime alınması için karar imzaladı

Rusya'nın son günlerde Ukrayna üzerindeki tehdidini artırmasıyla bölgede savaş tehlikesi ortaya çıktı. Ukrayna, Rusya tehlikesine karşı NATO ve ABD'den destek alırken Moskova'da bir dizi hazırlıklar yapmaya devam ediyor. Bu hazırlıklar arasında yedek askerlerin eğitime alınması da var.

ÇAĞRI YAPILDI

Rusya Yasal Enformasyon İnternet Portalı'nda Putin'in yayımlanan kararına göre, Rusya Silahlı Kuvvetlerinde, Rusya Ulusal Muhafız Birliklerinde, devlet güvenlik kurumlarında ve Federal Güvenlik Servisi kurumlarında askerlik görevi ile ilgili olarak yedekte bulunan Rusya Federasyonu vatandaşlarına 2022 yılında eğitime alınmaları için çağrı yapıldı.

YÜKÜMLÜLER 3 YILDA BİR DEFADAN FAZLA EĞİTİME ÇAĞIRLAMIYOR

Ayrıca karar ile bakanlar kuruluna ve federal bölgelerin yönetimlerine, yükümlü vatandaşların askerlik eğitimine çağrılması ve ilgili faaliyetlerin uygulanmasını sağlama konusunda talimat verildi. Rus Federal Yasalarına göre, yedekte olan yükümlüler 3 yılda bir defadan fazla eğitime çağrılamıyor.