Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Artık harekete geçme zamanı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Artık harekete geçme zamanı

24.02.2022 09:07
Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Artık harekete geçme zamanı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesine yönelik kapsamlı bir işgal başlattığını ifade ederek, dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesine yönelik kapsamlı bir işgal başlattığını ifade ederek, dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, "Putin, Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri saldırı altında. Bu bir saldırganlık savaşıdır. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalıdır. Şimdi harekete geçme zamanı" dedi.

"AVRUPA'NIN VE DÜNYANIN GELECEĞİ TEHLİKEDE"

Kuleba, Avrupa ve dünyanın geleceğinin tehlikede olduğunu vurgulayarak, "Dünya derhal harekete geçmelidir. Avrupa ve dünyanın geleceği tehlikede. Yapılması gerekenler, SWIFT de dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik yıkıcı yaptırımlar, Rusya'yı her alanda yalnızlaştırmak, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımı, finansal destek ve insani destek olmalıdır" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Artık harekete geçme zamanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Artık harekete geçme zamanı - Son Dakika
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