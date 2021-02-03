Son dakika haberi! Ünlülerin gözde adasına koronavirüs kısıtlaması getirildi

Ünlülerin sıklıkla tercih ettiği Karayip adası St. Barts'a, koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında kısıtlamalar getirildi.

Fransa, koronavirüs vakasanın görülmediği Karayip adası St. Barts'a, Avrupa Birliği dışından kişilerin girişilerinin kısıtlandığını duyurdu. Ancak yerel yetkililerin Fransız yetkililerle 'giriş kısıtlamalarını hafifletmek ve alternatif bir çözüm bulmak için' görüştüğü belirtildi.