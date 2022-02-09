Son dakika haberleri! ABD Adalet Bakanlığı, 3,6 milyar dolarlık kripto paraya el koydu

ABD Adalet Bakanlığı, 2016'da sanal para borsası Bitfinex'in hacklenmesi üzerine çalınan 3,6 milyar dolar (Şu anki değeri 4,5 milyar dolar) değerindeki kripto parayı ele geçirdi. Bakanlık açıklamasında, çalınan kripto paraları aklamak için komplo kurdukları iddiasıyla evli çiftin tutuklandığı belirtildi. Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco ele geçirilen kripto paranın şimdiye kadarki en büyük mali haciz olduğunu belirtti.

ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah Manhattan'da iki kişi, sanal para borsası olan Bitfinex'in 2016 hacklenmesi sırasında çalınan kripto para birimini aklamak için bir komplo olduğu iddiasıyla tutuklandı. Şimdiye kadar, kolluk kuvvetleri, bu hack ile bağlantılı olarak 3,6 milyar doların üzerinde kripto para birimine el koydu" denildi. Bakanlık, tutuklanan Ilya Lichtenstein (34) ve Heather Morgan (31) çiftinin New York kentinin Manhattan bölgesinde yaşadıklarını belirtti.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN BÜYÜK MALİ HACİZ"Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugünkü tutuklamalar ve departmanın şimdiye kadarki en büyük mali haczi, kripto para biriminin suçlular için güvenli bir sığınak olmadığını gösteriyor" dedi."BİTFİNEX'TEN ÇALINAN 119 BİN 754 BİTCOİNİ AKLAMAYA ÇALIŞIYORLARDI"

Mahkeme belgelerinde, Lichtenstein ve Morgan'ın bir bilgisayar korsanının Bitfinex'in sistemlerini ihlal etmesi ve 2 binden fazla yetkisiz işlem başlatmasından sonra çalınan 119 bin 754 bitcoini aklamak için komplo kurduğu iddia ediliyor. Bu yetkisiz işlemlerin ardından çalınan bitcoinin Lichtenstein'ın kontrolü altındaki dijital bir cüzdana gönderildiği kaydedildi.