Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası

20.01.2021 22:13
Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 310 kişi de hayatını kaybetti.

Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi, 310 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 26 bin 784 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 965 bin 117'ye ulaştı. İyileşenlerin sayısının ise 213 bin 242 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 71 bin 652 olduğu aktarıldı.


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Kaynak: DHA

Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Fransa'da son 24 saatte 26 bin 784 yeni koronavirüs vakası - Son Dakika
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