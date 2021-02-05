Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm

Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm

05.02.2021 19:27

Gelen son dakika haberlerine göre İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 114 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1014 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 114 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1014 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 911 bin 573'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 19 bin 114 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1014 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 911 bin 573 toplam can kaybı ise 111 bin 264 olarak duyuruldu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Hamidiye Su isim mi değiştirdi? Pet şişedeki HMD yazısı kafaları karıştırdı
21:02 Hamidiye Su isim mi değiştirdi? Pet şişedeki HMD yazısı kafaları karıştırdı
20:22 Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu
20:17 Galatasaray'ın yeni stat isim sponsoru belli oldu
19:39 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
19:35 Son Dakika: Fenerbahçe, teknik direktörlük görevi için İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya vardı
18:27 Bayram namazına gelmeyenlere 'sulu' şaka
18:25 Köy muhtarı bayram namazına gelmeyenleri tek tek tespit edip buz gibi suya soktu
18:15 Fransa'daki polis karşıtı protestoda 31 gözaltı
18:13 Fransa'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından sokaklar karıştı: Gözaltı sayısı 31'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 21:28:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1014 ölüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement