Son dakika haberleri... İngiltere\'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51 toplam can kaybı ise 83 bin 203 olarak duyuruldu.