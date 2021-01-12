Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm - Son Dakika

Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm

Son dakika haberleri... İngiltere\'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm
Son Güncelleme: 12.01.2021 21:34

Son dakika dünya haberi: İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 45 bin 553 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1243 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 164 bin 51 toplam can kaybı ise 83 bin 203 olarak duyuruldu.


Kaynak: DHA

Koronavirüs, İngiltere, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1243 ölüm - Son Dakika
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