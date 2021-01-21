Son dakika haberleri: İtalya\'da son 24 saatte koronavirüsten 521 ölüm

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 78 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 521 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 221'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 14 bin 78 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 521 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 428 bin 221'e, toplam can kaybı ise 84 bin 202'ye ulaştı. Ülkede toplamda 1 milyon 827 bin 451 kişinin virüsü yenerek iyileştiği ve 516 bin 568 de aktif vaka olduğu bildirildi.