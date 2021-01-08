Son dakika haberleri! İspanya'da son 24 saatte 25 bin 456 koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 25 bin 456 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 50 bin 360'a ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 456 kişide daha virüs tespit edildiği, 199 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 50 bin 360'a, toplam can kaybı ise 51 bin 874'e ulaştı.Salgın nedeniyle 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da,17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor. Vaka sayısındaki artış nedeniyle Madrid, Katalonya gibi bölgelerde serbest dolaşımı kısıtlayan önlemler genişletiliyor.