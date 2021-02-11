Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 678 ölüm - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 678 ölüm

Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 678 ölüm

11.02.2021 21:55

Bir son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 494 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 678 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 494 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 678 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 998 bin 655'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 13 bin 494 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 678 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 998 bin 655 toplam can kaybı ise 115 bin 529 olarak duyuruldu.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 678 ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 678 ölüm - Son Dakika
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