İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1052 ölüm - Son Dakika
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İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1052 ölüm

İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1052 ölüm

09.02.2021 20:32

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 364 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1052 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 364 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği, 1052 kişinin de yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 972 bin 148'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 12 bin 364 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 1052 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 972 bin 148 toplam can kaybı ise 113 bin 850 olarak duyuruldu.


Kaynak: DHA
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Koronavirüs, İtalya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1052 ölüm - Son Dakika


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SON DAKİKA: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 1052 ölüm - Son Dakika
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