Son dakika haberleri | Ukrayna'ya transfer için giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna'ya transfer için giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı

28.02.2022 11:17
Son dakika haberleri | Ukrayna'ya transfer için giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı

Son dakika haber... Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti.

Bir dönem Werder Bremen II kadrosunda yer alan ve son olarak Almanya Oberliga ekiplerinden TB Uphusen forması giyen gurbetçi oyuncu Abdullah Doğan, Ukrayna'nın Metalist Kharkiv takımına transferini tamamlamak ve resmi imzaları atmak için Ukrayna'nın Kharkov kentine gitti. Doğan'ın havalimanına inmesinin ardından Rusya'nın Ukrayna'ya harekat başlamasından dolayı gurbetçi oyuncu, ülkede mahsur kaldı. İlk günlerde metro istasyonunda hayatta kalma mücadelesi veren Doğan, şu sıralar kentteki 18 katlı bir binanın içerisinde yer alan sığınakta savaşın bitmesini bekliyor.

Bulunduğu sığınakta Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Abdullah Doğan, çocukların ve yaşlıların da aralarında bulunduğu yaklaşık 50-60 kişinin yer aldığı bir sığınakta endişeli bekleyişini sürdürüyor. Kharkov kentine indiği anda, havalimanında bulunan askerlerin "Hayatınızı kurtarmaya bakın" dediğini vurgulayan Doğan, "Burada 5'inci günüme gireceğim. Zor durumdayız, herkesten yardım istiyoruz. Burada küçük çocuklar, yaşlı insanlar var. Yerin altında yaşıyoruz" diye konuştu.

"DIŞARIYA ÇIKANI VURUYORLAR"Sığınakta mahsur kaldıklarını belirten Doğan, insanların her an bomba patlama ihtimali ile endişeli olduğunu söyledi. Doğan, "Şu anda dışarı çıkma yasağı var, çıkanı da vuruyorlar. Çok dikkat etmemiz lazım. Dua ediyoruz. İhtiyacımız var her zaman. Korkarak marketlere gidip bir şeyler almaya çalışıyoruz, her zaman da istediğimizi alamıyoruz. Bir şey kalmamış marketlerde" ifadelerini kullandı.DOĞAN'DAN YARDIM ÇAĞRISIDemirören Haber Ajansı'nın vasıtasıyla yetkililerden yardım isteyen Doğan, yaşananlara rağmen umudunu yitirmediğinin altını çizerek, "Yardım ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Ruslar bayağı hırslı. Giriyorlar, sıkıyorlar. Bir isteğim var, sesimizi duysunlar. Bize yardım etsinler. Biz burada güçlü duracağız ve inanıyorum ki buradan çıkacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika haberleri | Ukrayna'ya transfer için giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı
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Abdullah Doğan, Werder Bremen, Gurbetçi, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haberleri | Ukrayna'ya transfer için giden gurbetçi futbolcu, sığınakta mahsur kaldı - Son Dakika


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