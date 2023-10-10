Hamas'tan Aşkelon kenti için uyarı: Saat 17.00'ye kadar vaktiniz var, şehir büyük bir saldırı altında kalacak

İsrail'e karşı Aksa Tufanı operasyonu başlatan Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, Gazze'ye 13 kilometre uzaklıktaki Aşkelon kentine saat 17.00'den sonra saldıracaklarını açıkladı. Kent sakinlerinden bölgeden uzaklaşması istendi.

İSRAİL DE KARŞI SALDIRI BAŞLATTI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

"17.00'YE KADAR VAKTİNİZ VAR"

İsrail Gazze'yi bombardımana tutarken Kassam Tugayları Ebu Ubeyda ise yeni bir açıklama yaptı. Ubeyde, "Aşkelon şehri sakinleri, akşam 17.00'ye kadar vaktiniz var. Bundan sonra şehre ağır bir saldırı yapılacak!" dedi.

100 FÜZE FIRLATMIŞLARDI

Hamas önceki gece de Tel Aviv'in güneyindeki Aşkelon kentine füze saldırısında bulunmuştu. Kassam Tugayları, "İşgalci İsrail'in sivillerin yaşadığı binaları vurmasına yanıt olarak işgal altındaki Aşkelon'a 100 füze fırlattık" demişti.