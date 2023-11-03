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Hizbullah: Biz 8 Ekim'den beri savaştayız, Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız - Son Dakika

Hizbullah: Biz 8 Ekim'den beri savaştayız, Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:14

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Hizbullah lideri Nasrallah, ''Biz zaten 8 Ekim'den beri savaştayız'' sözleriyle İsrail'e karşı savaştığını resmen ilan etti.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, "Bazıları bizim savaşa girip, girmeyeceğimizi merak ediyor. Biz zaten 8 Ekim'den beri savaştayız. 8 Ekimden beri İsrail'i vuruyoruz. Biz İsrail ile savaştayız" diye konuştu.

HİZBULLAH LİDERİ, ÇATIŞMALARIN BAŞINDAN BERİ İLK KEZ KONUŞTU

Hamas'ın askeri kanadı olan El Kassam Tugayları 7 Ekim'de İsrail'e yönelik Aksa Operasyonu'nu gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren İsrail'in Gazze'ye tam ablukası ve bombardımanları 28 günden beri sürerken, karadan da piyadeler kentin merkezine ilerlemesini sürdürüyor. İsrail bir yandan da Lübnan ve Suriye tarafından zaman zaman yapılan saldırılara karşılık veriyor. Bu aşamada Hizbullah'ın da İsrail'e karşı topyekün bir savaşa girip girmeyeceği merak konusu iken Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah, çatışmaların başından beri ilk kez açıklamalarda bulundu.

"BİZ ZATEN 8 EKİM'DEN BERİ SAVAŞTAYIZ"

Nasrallah, "Bazıları bizim savaşa girip, girmeyeceğimizi merak ediyor. Biz zaten 8 Ekim'den beri savaştayız. 8 Ekimden beri İsrail'i vuruyoruz. Biz İsrail ile savaştayız" dedi.

Nasrallah'ın açıklamalarından satır başları;

"2 milyondan fazla kişi açık hava hapishanesinde yaşamaya devam ederken, dünya parmağını oynatmıyor. Kimse Filistin'in yanında durmadı.

"AKSA TURFANI OPERASYONU BİRDEN FAZLA CEPHEDE YAYILDI"

Aksa Tufanı operasyonu birden fazla cephede yayıldı.Aksa Tufanı bölgesel değil, Fiilistin'in meselesidir. İran hiçbir zaman Filistinli grupları desteklemedi. Dünyada protesto gösterisi yapan kardeşlerimizi selamlıyoruz.

"İSRAİL, 1 AY BOYUNCA TEK BİR ASKERİ BAŞARI BİLE GÖSTEREMEDİ"

Uluslararası organizasyonların hiçbir Filistin konusunda bir şey yapmadı. Tüm dünya yaşananlara gözlerini kapatmayı tercih etti. Düşmanın politikası her geçen gün daha aşağılayıcı olmuştur. İsrail'in şu anda yaptığı en büyük hatalardan biri ulaşamayacağı hedefler koymaktır. İsrail bir ay boyunca, tek bir askeri başarı bile gösteremedi.

"İSRAİL, BİR ÖRÜMCEK AĞINDAN DAHA ZAYIF"

Aksa Tufanı gösterdi ki, İsrail bir örümcek ağından daha zayıf. ABD, İsrail'e uçak gemisi gönderdi. İsrail ilk günden silah ve para istedi. Bu mu güçlü devlet, ayakları üzerinde durabilen bir devlet böyle mi olur? Biz daha savaşa başlamadık ki?

"ABD ÜSLERİNE SALDIRACAĞIZ"

ABD savaştan sorumludur. Bütün katliamlardan ABD sorumludur. ABD, Lübnan'da Afganistan'da yaşanan katliamlardan sorumludur. Gazze'deki savaşı o yönetiyor ve onun bedel ödemesi lazım. Irak'ta ve Suriye'de yaptığı cinayetlerin de hesabını vermelidir. Direniş güçlerimiz ABD'nin üslerine saldıracak, ABD bedel ödemeli.

ARAP ÜLKELERİ İSRAİL DOĞAL GAZ VE PETROLÜ KESMELİ"

Bu hak ve batılın savaşı. Bu savaşın bir tarafı Britanya, İsrail ve insanlığını kaybetmiş kesimin yürüttüğü bir savaş... Bizim gece gündüz çalışmamız gereken 1. hedefimiz Gazze'ye yapılan saldırıların durması. 2'ncisi ise, Filistin direnişinin kazanması bu hedef ilk önce göz önünde bulundurulmalı. Arap ülkeler gaz ve petrolü kesmeli. Şunu bilmemiz lazım asla umutsuzluğa kapılmamamız lazım."

Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hizbullah: Biz 8 Ekim'den beri savaştayız, Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hizbullah: Biz 8 Ekim'den beri savaştayız, Hamas'ın kazanmasını sağlamalıyız - Son Dakika
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