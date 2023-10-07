Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze sakinlerine çağrı: Hamas'ın olduğu yerleri enkaza çevireceğiz - Son Dakika

Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze sakinlerine çağrı: Hamas'ın olduğu yerleri enkaza çevireceğiz

Son Güncelleme: 07.10.2023 23:28

Son dakika: İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ''Bu kara günün intikamını en acı şekilde çıkartacağız. Hamas'ı hiç vurmadığımız şekilde vuracağız. Hamas ile ilgisi olan herkesi vuracağız. Hamas'ın etrafında olan siviller derhal o bölgeleri terk edin'' açıklamasında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine "bölgeyi terk etme" çağrısı yaparak, Hamas'ın bulunduğu tüm bölgeleri enkaza çevireceklerini söyledi.

ULUSA SESLENDİ

Netanyahu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı "Aksa Tufanı" isimli operasyon nedeniyle ulusa sesleniş konuşması yaptı.

"HAMAS'IN GİZLENDİĞİ HER YERİ ENKAZA DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Hamas'ın İsrail'e karşı savaş başlattığını, bugünkü durumun daha önce görülmediğini, bir daha tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Netanyahu, "Ordu Hamas'ın canını acıtmak için tüm gücünü kullanacak. Hamas'ın toplandığı, gizlendiği her yeri sakat bırakıp enkaza dönüştüreceğiz." dedi.

"GAZZE SAKİNLERİ, ŞİMDİ ORAYI TERK EDİN"

Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerine seslenerek "Gazze sakinleri şimdi orayı terk edin çünkü her yerde tüm (askeri) gücümüzle harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"BU KARA GÜNÜN İNTİKAMINI ALACAĞIZ"

Hamas'ın İsrail bölgelerini "işgal ettiğini" savunan Netanyahu, şöyle devam etti: "Bu savaşı kazanacağız ama bedeli çok ağır. Bu hepimiz için zor bir gün. İsrail ordusu derhal Hamas'ın becerisini yok etmek için tüm gücünü kullanacak. Onları yıkım noktasına getireceğiz. İsrail'e ve vatandaşlarına yaşattıkları bu kara günün intikamını alacağız."

İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki yerleşim bölgelerindeki silahlı unsurları temizlediğini aktaran Netanyahu, bu bölgede "yerleşimden yerleşime evden eve ilerlediklerini" dile getirdi.

Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ve diğer dünya liderleriyle İsrail'in bu harekatta hareket özgürlüğünü görüştüğünü söyleyerek, "bu savaşın vakit alacağını, zor olacağını ve kendilerini zorlu günlerin beklediğini ancak savaşı kazanacaklarını" sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

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Son Dakika Dünya Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze sakinlerine çağrı: Hamas'ın olduğu yerleri enkaza çevireceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze sakinlerine çağrı: Hamas'ın olduğu yerleri enkaza çevireceğiz - Son Dakika
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