İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'a vereceğimiz yanıt Ortadoğu'yu tamamen değiştirecek

Kiracı ve ev sahibi arabulucuda anlaştı! 1.750 liralık kira bakın kaç lira oldu

Ordu sınıra yığınak yaparken, halkı çok zorda bırakacak bir emir geldi

7 Ekim Cumartesi sabahı Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren ve 50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilanında bulunan İsrail'de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu yeni bir açıklamada bulundu. Netanyahu, "İsrail'in Hamas'a verdiği yanıt Ortadoğu'yu değiştirecek" ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'DAN YENİ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün yaptığı açıklamayla, İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi.

"HAMAS'IN BAŞINA GELECEKLER KORKUTUCU OLACAK"

Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak."

MESAJ BELEDİYE BAŞKANLARIYLA KONUŞTUĞU TOPLANTIDAN VERİLDİ

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Netanyahu'nın mesajı güney sınır kasabalarının belediye başkanlarıyla konuştuğu toplantıdan verildi. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.