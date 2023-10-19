Son Dakika! İsrail uçakları, Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu

İsrail, Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni vurdu. Saldırıda ilk belirlemelere göre en az 2 kişi yaşamını yitirdi.

İSRAİL GÜNLERDİR GAZZE'Yİ BOMBALIYOR

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Tufanı operasyonunun ardından İsrail Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef aldı. Günlerdir devam eden saldırılarda İsrail uçakları Gazze'yi bombaladı. Birçok katliama imza atan İsrail hastane, cami, okul gibi sivil yerleşim alanlarına saldırırken, çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İSRAİL BU KEZ KİLİSEYİ VURDU

Bölgede gerilim devam ederken İsrail bir kez daha rahat durmadı. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de Rum Ortodoks Kilisesi'ni hedef aldığını duyurdu. Yerinden edilen yüzlerce Filistinlinin sığındığı kilisede İsrail saldırısı sonucu "çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı" aktarıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi can verdi. Saldırıda tarihi kilisede ciddi hasar meydana gelirken, kilisenin yakınında bulunan bir bina da yıkıldı.

KİLİSE, HASTANEYE 250 METRE MESAFEDE

Kudüs'teki Anglikan Kilisesi'ne bağlı Aziz Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi, İsrail'in 17 Ekim'de bombaladığı ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı El-Ehli Baptist Hastanesine yaklaşık 250 metre mesafede yer alıyor. İsrail'in saldırdığı bölgede yaklaşık 1000 Hristiyan'ın yaşadığı ve evi yıkılanların korunmak için kiliseye ve ona bağlı binalara sığındığı biliniyor.

HASTANE SALDIRISINDA YÜZLERCE KİŞİ CAN VERDİ

İsrail savaş uçakları geçtiğimiz günlerde Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesi'ni füzeyle vurmuştu. Katliamda yüzlerce kişi can vermiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

CAMİYİ DE HEDEF ALMIŞLARDI

İsrail ordusu önceki gün Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda Ayn Calut Kuleleri yakınında bir camiyi hedef almıştı. Saldırı sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu kaydedilmişti.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 64 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1300 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti. Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 10 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetmişti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi. Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi de yaralanmıştı.