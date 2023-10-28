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Son saatlerde 53 katliam gerçekleşti! Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi - Son Dakika

Son saatlerde 53 katliam gerçekleşti! Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi

Son Güncelleme: 28.10.2023 15:46

İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de öldürülenlerin sayısı 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktı.

İsrail'in 22 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 377 artarak 7 bin 703'e yükseldi.

BÖLGEYE YOĞUN HAVA SALDIRISI

İsrail dün akşam Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Gazze'nin kuzeyini obüslerle vuran İsrail ordusu, daha sonra da bölgeye yoğun hava saldırıları düzenledi.

Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi

SON SAATLERDE 53 KATLİAM GERÇEKLEŞTİ

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında bölgedeki can kayıpları ile yaralılara ilişkin bilgi verdi. Kudra, İsrail'in son saatlerde düzenlediği saldırılarda 53 katliam gerçekleştirdiğini ve 377 kişinin daha hayatını kaybettiğini söyledi.

Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi

ÖLDÜRÜLENLERİN 3195'İ ÇOCUK

Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını belirtti.

Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi
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GAZZE'DE SON DURUM

Bölgede hala ara ara silah sesleri duyuluyor, İsrail'e ait savaş uçakları ve insansız hava araçları uçuyor. Sınırda ise İsrail ordusunun tankları bekliyor. Gazze'de telefon ve internet iletişim hatlarındaki kesinti de devam ediyor.

Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi
Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi
Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi
Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi
Son Dakika: İsrail'in şiddetli saldırıları sonrası Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi

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Son Dakika Dünya Son saatlerde 53 katliam gerçekleşti! Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son saatlerde 53 katliam gerçekleşti! Gazze'de can kaybı 7703'e yükseldi - Son Dakika
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