Son Dakika: İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı açıyor: Gazze'ye insani yardım geçişine engel olmayacağız

İsrail\'e daha önce hiç görülmemiş bir askeri paket sözü verdi

Şimdi de mültecilerin sığındığı camiyi vurdular, ölü ve yaralılar var

İsrail, abluka altında tutup günlerdir yoğun bir şekilde bombaladığı ve yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği Gazze Şeridi'yle ilgili dikkat çeken bir karara imza attı. İsrail hükümeti, Gazze'yi Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'nı açacağını duyurdu.

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM GEÇİŞİNE ENGEL OLMAYACAĞIZ"

Konuya ilişkin İsrail makamlarından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardım geçişine engel olmayacağız." ifadeleri kullanıldı.

KARAR, BIDEN'IN ZİYARETİ SONRASI ALINDI

Alınan kararın, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti sonrası gerçekleşmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İsrail'e ziyaret düzenleyen Biden'ın, Refah Sınır Kapısı üzerinden insani yardım konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştüğü iddia edildi.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 3 BİN 478 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 304'ü asker 1405 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin 478 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

KANLI HASTANE SALDIRISI

Son olarak, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.