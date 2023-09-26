Karabağ'da yakıt deposunda patlama! 20 kişi öldü, 290 kişi yaralandı

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, Hankendi-Askeran yolu yakınlarında bir benzin depolama alanında meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında 20 kişinin öldüğü, 290 kişinin yaralandığı bildirildi.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, akşam saatlerinde Hankendi yakınlarında, Askeran yolu üzerinde bulunan benzin depolama tesisinde patlama meydana geldi.
Karabağ'daki Ermeni temsilcileri, patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtti. Hankendi'deki tüm hastaneler acil duruma geçerken, yaralı sayısının 300'e yaklaştığı, ölenlerin sayısının ise 20 olduğu öğrenildi.
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