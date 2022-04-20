Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti - Son Dakika
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Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

20.04.2022 16:21
Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti

Son dakika: KKTC'de geçtiğimiz dönem kurulan 3'lü koalisyon sona erdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi'nin istifasını kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Faiz Sucuoğlu dün öğle saatlerinde kabinesinde bulunan Maliye Bakanı Sunat Atun'un görevden alınması için Cumhurbaşkanın onayını istemiş fakat KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanıt vermemişti. Bekleyiş akşam saatlerini bulunca Sucuoğlu, hükümet ortakları Ataoğlu ve Arıklı ile görüşüp hükümetinde istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

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Saatler 22.00'ı gösterdiğinde UBP'nin Genişletilmiş MYK'sı gerçekleşti. Toplantı sonucu Sucuoğlu'na oy birliği ile destek kararı çıktı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti. Bu gelişmenin ardından KKTC'de Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon hükümeti dönemi sona erdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümetin istifasını kabul etti
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