Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyasına Kremlin'den yanıt: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir

Rusya ve Ukrayna arasında Donbass'taki gerilim, artarak devam ederken bölgeden çatışma seslerinin yükselmesi sonrasında çok sayıda batılı medya kuruluşu, isimsiz yetkililerin ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO bloğu üyelerini işgalin yakın olduğu konusunda uyardığı yönündeki iddialarını gerekçe göstererek, Rusya'nın 16 Şubat günü erken saatlerde Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığını iddia etti.

İKİNCİ TARİHİ ORTAYA ATTILAR

Ancak bu tarih olaysız geçti ve Rusya askerleri çekmeye başladığını duyurdu. İngiltere ise Rus askerlerin çekilmediğini iddia etti. Politico gazetesinin yazısında, "Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etme ihtimali her zaman abartılmıştı. Gerçekten dikkat edilmesi gereken zaman dilimi, 20 Şubat'tan hemen sonra yaşanacaklar. Analistler bize, 16 Şubat saplantısının dikkatleri gerçekten önemli tarihlerden başka yöne çevirdiğini söylediler" ifadesine yer verildi.

"TATBİKAT 20 ŞUBAT'TA BİTECEK"

Rusya-Belarus tatbikatının 20 Şubat'ta biteceğini, bu yüzden bu tarihten sonraki dönemin önemli olduğunu öne süren gazete, Kremlin'in bu tarihten sonra atacağı adımların gerçek niyetlerini ortaya koyacağını savundu.

KREMLİN ATEŞ PÜSKÜRDÜ: AKSİ SONUÇLAR DOĞURUR

Söz konusu iddialarla ilgili Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın verdiği işgal tarihlerinden habersiz olduğunu söyledi. Reuters'ın aktardığı açıklamaya göre, Kremlin, "Donbass hattı üzerindeki durumun maksimum düzeyde zorlandığı herhangi küçük bir provokasyonun istenmeyen sonuçlar yol açabileceği" ifade edildi. Açıklamada, "Rusya savaş kelimesini kullanmak isteyen son ülke" denildi. Ayrıca bu haberlerin provokasyon olduğu ve aksi sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.