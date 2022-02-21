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Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır - Son Dakika

Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır

21.02.2022 11:57
Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır

Son dakika! ABD medyasının ortaya attığı iddiaya göre Rusya lideri Putin olası bir Ukrayna işgali sonrası öldürülecek isimlerin listesini hazırladı. Bu iddialara çok sert tepki gösteren Kremlin, "Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır" açıklamasını yaptı.

ABD'li Washington Post gazetesi, Ukrayna ile savaşın eşiğine gelen Rusya'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Habere göre ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Rusya'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

Washington Post tarafından ulaşıldığı söylenen mektupta ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında "işkence, ortadan kaybolmalar ve insanların yaygın acı çekmesi" maddelerinin olduğu söylendi.

Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır

"ELLERİNDE ÖLÜM LİSTESİ VAR"

Mektubun altında imzası olan ABD'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin hedef alınarak öldürülebileceğini belirtti. Crocker, Rusya'nın elinde bulunan "ölüm listesi"ndeki isimlerin, Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı hamleye karşı çıkacağı düşünülen isimlerden oluştuğunu düşündüklerini ifade etti.

Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır

"ÖLDÜRÜLECEK YA DA KAMPYA GÖNDERİLECEK"

Crocker, Moskova'nın hedef almayı planladığı isimler arasında, Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçmış muhalifler, gazeteciler, yozlaşma karşı aktivistler, dini ve etnik azınlıklar olacağını vurguladı. Crocker ayrıca, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" iddiasında da bulundu.

Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır

"İDDİALARA TAMAMEN YALANDIR"

Bu habere çok sert tepki gösteren Kremlin, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Açıklamada, "Ukrayna'da gerilim yükseliyor, Donbas'ta durum endişe verici. Ukrayna'daki yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceği iddiaları tamamen yalandır. Putin bugün Rusya Güvenlik Kurulu'nda açıklama yapacak." ifadeleri yer aldı.

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Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir

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Son Dakika Dünya Son Dakika! Kremlin: Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceğine yönelik iddialar tamamen yalandır - Son Dakika Dünya


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